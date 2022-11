Our Lady of Guadalupe to Be Celebrated Across Diocese Todays Catholic

The feast day of Our Lady of Guadalupe, patroness of the Americas, will be observed in several parishes in the Diocese of Fort Wayne-South Bend between now and Dec. 12. All are invited to participate in the liturgies, Mañanitas (traditional song), and activities at the parishes listed below.

Nuestra Señora de Guadalupe, Warsaw

3 de diciembre

5:30 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Nivel de comunion y puebla

4 de diciembre

6 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Nivel comunion y guajuato

5 de diciembre

5:30 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Nivel confirmacion y aguascalientes

6 de diciembre

5:30 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Nivel confirmacion, Distrito Federal y San Luis Potosi

7 de diciembre

5:30 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Coros y de Jalisco

8 de diciembre

5:30 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Ujieres y de cuahila

9 de diciembre

5:30 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Proclamadores, de Guatemala y Centroamerica

10 de diciembre

5:30 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Ministros, de Colima y los que faltaron

11 de diciembre

6 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Grupo Guadalupano

9 p.m: Danza;

10 p.m.: Rosario;

11 p.m.: Misa;

12 a.m.: Mañanitas terminando con convivio

12 de diciembre

5:30 p.m.: Misa seguido por rosario y despues convivio; Comunitario

Santo Domingo, Bremen

12 de diciembre

4 a.m: Oraciones y alabanzas por la madrugada

4 p.m.: Mañanitas y Alabanzas

5 p.m.: Misa

* una fiesta después de Misa en el salón

San Patricio, Fort Wayne

12 de diciembre

5 a.m.: Mañanitas y después chocolate y pan dulce

San José, Fort Wayne

3 al 11 de diciembre

6 p.m.: Novena en el templo

12 de diciembre

5:30 a.m.: Mañanitas en el templo seguido por champurrado y pan dulce en el Gathering Room

12 de diciembre

6 p.m.: Apariciones en el templo seguido por Misa y terminando una cena en el gimnasio

San Adalberto, South Bend

11 de diciembre

6 p.m.: Las 7 apariciones de la Virgen en la cafetería de la escuela

11 p.m.: El Santo Rosario presentado por La Sociedad Guadalupana

12 a.m.: Misa

12 de diciembre

5 p.m.: La Presentación de los Matachines

5:30 p.m.: Las Mañanitas con el mariachi Juvenil de Chicago

6 p.m.: Misa; Recepción Inmediatamente después de la misa en la cafetería de la escuela

San Antonio, Angola

12 de diciembre

5 a.m.: Mañanitas

4 p.m.: Procesión

5 p.m.: Misa Solemne y cena después

San José, LaGrange

12 de diciembre

5 a.m.: Mañanitas

5 p.m.: Misa Solemne

6:15 p.m: las Apariciones y después chocolate y pan dulce.

* * *