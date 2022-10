Rest in Peace: October 9, 2022 Todays Catholic

Bristol

Betty Jean Drust, 77, St. Mary of the Assumption

Donaldson

Sister Mary Carolyn Welhoelter, PHJC, 80, Ancilla Domini

Fort Wayne

James Helmer, 89, St. Jude

Victoria Martin, 65, St. Vincent de Paul

Mark Shrader, 60, St. Vincent de Paul

Granger

James Trybus, 56, St. Pius X

Huntington

Sister Rose Ann Kaiser, OLVM, 89, Victory Noll

Janet S. Petre, 76, SS. Peter and Paul

New Haven

Elizabeth Lomont, 84, St. Louis Besancon

Francis Spieth, 87, St. Louis Besancon

Notre Dame

Sister M. John Anthony, CSC, 89, Church of Our Lady of Loretto

South Bend

Salem K. Ballin, 5 months, St. Adalbert

Teresa Farias, 49, St. Adalbert

Helen Nyari, 95, St. Adalbert

Casimir Bystery, 91, St. Casimir

Julius T. Plonka , 80, St. John the Baptist

William Miller, 94, St. Jude

Walkerton

James A. Chase, 76, St. Patrick

* * *