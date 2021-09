Rest in Peace: September 5, 2021 Todays Catholic

Fort Wayne

Nancy L. Dustman, 65, St. Vincent de Paul

Wayne A. Herrberg, 76, St. Elizabeth Ann Seton

Kristina Kinniry-Datta, 54, St. Vincent de Paul

David A. Lee, 52, St. Elizabeth Ann Seton

Louis J. Miller, 86, St. Vincent de Paul

Ronald F. Straessle, 86, St. Charles Borromeo

Granger

Barb Sorensen, 71, St. Pius X

Mishawaka

James Dewey, 87, Queen of Peace

Peter LaCava Jr., 90, Queen of Peace

James Mitchell, 71, Queen of Peace

Notre Dame

Sister Louisita Welsh, CSC, Our Lady of Loretto

South Bend

John A. Burggraf, 78, St. Jude

Leo Cieselski, 89, St. Adalbert

Julie A. Flanagan, 62, St. Jude

John Hintz, 90, Christ the King

Dilberto Martinez, 52, Holy Family

Monica M. McCarthy, 44, Holy Family

Robert McGrogan, 91, Holy Family

Michael L. Mezykowski, 70, St. Jude

Dorothy T’Kindt, 78, Cathedral of Saint Matthew

Dixie Wasoski, 85, Cathedral of Saint Matthew

Irene Wruble, 94, St. Jude

Walkerton

JoAnn Traub, 78,St. Patrick

Deaths elsewhere

Sister Kathleen (Kay) Kelly, 89, Sisters of Providence, St. Mary-of-the-Woods. Sister Kay served at St. John the Baptist Parish, Fort Wayne

