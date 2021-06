Rest in Peace: June 27, 2021 Todays Catholic

Auburn

Sandra Schlosser, 77, Immaculate Conception

Decatur

Ena I. Khan, 87, St. Mary of the Assumption

Fort Wayne

Gloria K. Carpenter, 89, St. Elizabeth Ann Seton

Lisa Ellert, 62, St. Jude

Joellyn F. Fox, 69, St. Vincent de Paul

Nubia Gutierrez, 82, St. Elizabeth Ann Seton

James Lothamer, 87, St. Jude

Stephen D. McAvoy, 80, St. Elizabeth Ann Seton

Charles L. Murphy, 81, St. Charles Borromeo

Mary A. Riebenak, 82, St. Elizabeth Ann Seton

Gregory D. Slusser, 74, St. Vincent de Paul

Angelina G. Ventruella, 94, St. Elizabeth Ann Seton

Mary E. Voors, 98, St. Elizabeth Ann Seton

Mary Wunderlin, 64, St. Elizabeth Ann Seton

Granger

Susan Kyle, 74, St. Pius X

Fred Steif, 87, St. Pius X

Mishawaka

James Solomon, 84, St. Monica

Notre Dame

Sister Loretta Marie, CSC, 90, Church of Our Lady of Loretto

South Bend

Ralph Andrews, 75, Cathedral of Saint Matthew

Theresa A. Nate, 93, St. Adalbert

Cindy Ponsler, 61, Holy Cross

James Vargo, 65, St. Jude

* * *