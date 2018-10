Rest in Peace: October 21, 2018 Francie Hogan Page Designer

Auburn

Doris Daub, 92, Immaculate Conception

Decatur

Richard B. Loshe, 55, St. Mary / Assumption

Anna Marie Kruise, 81, St. Mary / Assumption

Elkhart

Natalia Rice, 7, St. Vincent de Paul

Fort Wayne

Judith A Niezer, St. John the Baptist

Alice M. Schuhler, 93, St. Vincernt de Paul

Bonnie J. Pappert, 95, St. Jude

Esmelita Villajuan, 86, St. Elizabeth Ann Seton

Madonna Weber, 86, St. John the Baptist

Granger

Michael Frank Mondovics, 81, St. Pius X

Mary Margaret Derse, 80, St. Pius X

Huntington

Paul B. Kline, 85, St. Mary

Mishawaka

Lois M. Ganser, 91, St. Joseph

Notre Dame

Robert E. Kerger, 91, Our Lady of Holy Cross Chapel

Sister M. Julien, CSC, 100, Church of Our Lady of Loretto

John S. Szakaly, DDS, 91, Basilica of the Sacred Heart

South Bend

Kevin Becarril, 23, Our Lady of Hungary

Francis E. Schmidt, 94, St. Therese, Little Flower

Phillip Eric Custard, 71, St. Jude

Ardith E. Knepp, 89, Our Lady of Hungary

Mary M. Kovach, 100, St. Anthony de Padua

John A. Adamo, 66, Corpus Christi

James HJ. Monserez, 91, St. Matthew Cathedral

Geraldine M. Rafinski, 81, Corpus Christi

Wabash

Robert Fierstos, 87, St. Bernard

* * *