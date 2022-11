Rest in Peace: November 6, 2022 Todays Catholic

Arcola

John Bush, 77, St. Patrick

Auburn

Norma Jean Johnson, 85, Immaculate Conception

Fort Wayne

Ralph Weller, 88, St. Vincent de Paul

Mishawaka

Barbara Blair, 86, Queen of Peace

Maria Pangallo, 80, St. Monica

Notre Dame

Sister Joan Mader, CSC, 81, Church of Our Lady of Loretto

Rome City

Rosemary Grist, 92, St. Gaspar del Bufalo

South Bend

Mary Katherine Tillman, 81, Holy Cross

Gael Ismael Arroyo, infant, St. Adalbert

Mary Ann Medlin, 69, St. Adalbert

