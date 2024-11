Rest in Peace: November 24, 2024 Todays Catholic

Auburn

Richard Malcolm, 89, Immaculate Conception

Fort Wayne

Eleanor Franz, 98, St. Charles Borromeo

Eleanore Deasy, 95, St. Elizabeth Ann Seton

Joe McKibben, 78, St. Elizabeth Ann Seton

Father Adam Schmitt, 92, St. Peter

Judy Hallgren, 81, St. Vincent de Paul

Stephen Hensler, 78, St. Vincent de Paul

Rosemarie O’Grady, 90, St. Vincent de Paul

Granger

Kathleen Gallivan, 91, St. Pius X

Charlie Lambert, 86, St. Pius X

William Smith, 87, St. Pius X

Huntington

Paul James Krumanaker, 85, SS. Peter and Paul

Mishawaka

Quinto J. Squadroni, 95, St. Bavo

Notre Dame

Sister Aline Marie, CSC, 92, Church of Our Lady of Loretto

Wabash

Tony Lee Bolen, 70, St. Bernard

Warsaw

Brenda Gervais, 66, Sacred Heart

Jerry Lasko, 77, Sacred Heart

