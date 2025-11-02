Todays Catholic
November 2, 2025 // Diocese

Rest in Peace: November 2, 2025

Auburn

John Jernigan, 78, Immaculate Conception

Fort Wayne

Robert Borys, 81,
St. Charles Borromeo

Mary Ann Doelling, 91,
St. Charles Borromeo

Ann Phillips, 75,
St. Charles Borromeo

Carol Sue Conte, 86,
St. Joseph

Catherine Weimer, 64,
St. Vincent de Paul

Mishawaka

Dale Seely, 73,
Queen of Peace

Wabash

Mary V. Savarino, 81,
St. Bernard

Send obituaries to [email protected].

* * *

