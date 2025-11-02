November 2, 2025 // Diocese
Rest in Peace: November 2, 2025
Auburn
John Jernigan, 78, Immaculate Conception
Fort Wayne
Robert Borys, 81,
St. Charles Borromeo
Mary Ann Doelling, 91,
St. Charles Borromeo
Ann Phillips, 75,
St. Charles Borromeo
Carol Sue Conte, 86,
St. Joseph
Catherine Weimer, 64,
St. Vincent de Paul
Mishawaka
Dale Seely, 73,
Queen of Peace
Wabash
Mary V. Savarino, 81,
St. Bernard
Send obituaries to [email protected].
* * *
The best news. Delivered to your inbox.
Subscribe to our mailing list today.