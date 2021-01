Rest in Peace: January 10, 2012 Todays Catholic

Arcola

Patricia Corbat, 87, St. Patrick

Auburn

Joseph Jolin, 61, Immaculate Conception

Mary A. Jolin, 89, Immaculate Conception

Donna L. Varhola, 83, Immaculate Conception

Decatur

Arthur Mendez, Sr., 58, St. Mary of the Assumption

Joan C. Tinnel, 80, St. Mary of the Assumption

Fort Wayne

William L. Belleville, 78, St. Elizabeth Ann Seton

James R. Custodio, 72, St. Elizabeth Ann Seton

Norman Gunkel, 91, St. Vincent de Paul

Mary J. Klenoski, 70, St. Elizabeth Ann Seton

Ruth A. Madru, 97, St. Elizabeth Ann Seton

Carol Mauch, 85, St. Elizabeth Ann Seton

Carol McNabb, 87, St. Charles Borromeo

Clarita Miller, 89, St. Charles Borromeo

Joseph Ochoa, 84, St. Elizabeth Ann Seton

Irma Perez, 84, St. Elizabeth Ann Seton

Mary E. Rajchel, 89, St. Elizabeth Ann Seton

Louise M. Welgo, 91, St. Elizabeth Ann Seton

Granger

Diane Barrett, 79, St. Pius X

Joseph Harjung, 63, St. Pius X

Mary A. McTigue, 93, St. Pius X

Huntington

Thomas E. Eckert, 91, SS. Peter and Paul

Marilyn M. Morris, 88, SS. Peter and Paul

Mishawaka

Elsie Boenne, 98, St. Bavo

New Haven

Francis A. Gentile, 92, St. John the Baptist

Martha S. Kelsey, 97, St. John the Baptist

Notre Dame

Father Thomas F. Carten, CSC, 78, St. Joseph Chapel

Warsaw

Gilbert L. Kotas, 83, Sacred Heart

* * *