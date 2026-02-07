February 7, 2026 // Obituaries
Rest in Peace: February 8, 2026
Fort Wayne
Mary Louise Gatton, 73, St. Patrick Arcola
Judith “Judy” Mae Jenkins, 89, St. Therese
Rosalie Cummings, 90, St. Vincent de Paul
Ursula Hatfield, 94, St. Vincent de Paul
Lori Hoover, 76, St. Vincent de Paul
Patricia Noll, 95, St. Vincent de Paul
Kimberly Walker, 66, St. Vincent de Paul
Goshen
Margaret “Peg” Hooley, 88,
St. John the Evangelist
Granger
Zonia Cardozo de Pina, 85, St Pius X
Larry Miller, 85, Saint Pius X
Mary Schoen, 72, Saint Pius X
David Spenner, Jr. 55, St Pius X
Huntington
Elizabeth “Betty” Ann (Eckert) Kindler, 88,
SS. Peter and Paul
Mishawaka
Ray Gervais, 99, Queen of Peace
New Haven
Gerald “Jerry” Bendele, 83, St. John the Baptist
South Bend
Roselie Dennis, 79, Holy Cross
John R. Dresbach, 85, Holy Family
William (Bill) McCammon Jr., 88, Holy Family
Pauline S. Nowicki, 88, Holy Family
Lorena (Parra) Cristobal, 50,
SS. Casimir and Adalbert
Maria Garcia, 62, SS. Casimir and Adalbert
Xavier Islas-Vazquez, 81,
SS. Casimir and Adalbert
John Matthews, 62, SS. Casimir and Adalbert
Juliann M. Michalak, 99,
SS. Casimir and Adalbert
Rodolfo Reyes, 79, SS. Casimir and Adalbert
Josephine Sipocz, 89, St. John the Baptist
Dianne Talboom, 87, St. John the Baptist
Joan Fahey, 95, St. Jude
Dorothy VanParis, 97, St. Jude
