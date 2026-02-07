Todays Catholic
February 7, 2026 // Obituaries

Rest in Peace: February 8, 2026

Todays Catholic

Fort Wayne

Mary Louise Gatton, 73, St. Patrick Arcola

Judith “Judy” Mae Jenkins, 89, St. Therese

Rosalie Cummings, 90, St. Vincent de Paul

Ursula Hatfield, 94, St. Vincent de Paul

Lori Hoover, 76, St. Vincent de Paul

Patricia Noll, 95, St. Vincent de Paul

Kimberly Walker, 66, St. Vincent de Paul

Goshen

Margaret “Peg” Hooley, 88,
St. John the Evangelist

Granger

Zonia Cardozo de Pina, 85, St Pius X

Larry Miller, 85, Saint Pius X

Mary Schoen, 72, Saint Pius X

David Spenner, Jr. 55, St Pius X

Huntington

Elizabeth “Betty” Ann (Eckert) Kindler, 88,
SS. Peter and Paul

Mishawaka

Ray Gervais, 99, Queen of Peace

New Haven

Gerald “Jerry” Bendele, 83, St. John the Baptist

South Bend

Roselie Dennis, 79, Holy Cross

John R. Dresbach, 85, Holy Family

William (Bill) McCammon Jr., 88, Holy Family

Pauline S. Nowicki, 88, Holy Family

Lorena (Parra) Cristobal, 50,
SS. Casimir and Adalbert

Maria Garcia, 62, SS. Casimir and Adalbert

Xavier Islas-Vazquez, 81,
SS. Casimir and Adalbert

John Matthews, 62, SS. Casimir and Adalbert

Juliann M. Michalak, 99,
SS. Casimir and Adalbert

Rodolfo Reyes, 79, SS. Casimir and Adalbert

Josephine Sipocz, 89, St. John the Baptist

Dianne Talboom, 87, St. John the Baptist

Joan Fahey, 95, St. Jude

Dorothy VanParis, 97, St. Jude

* * *

