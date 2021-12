Rest in Peace: December 5, 2021 Todays Catholic

Donaldson

Sister Mary Kevin Ryan, PHJC, 90, Ancilla Domini Chapel

Fort Wayne

Wallace L. Hogle, 84, St. Vincent de Paul

Clifford Holleran, St. Elizabeth Ann Seton

Ralph Laguna, Jr. St. Elizabeth Ann Seton

Bernard Miller, St. Elizabeth Ann Seton

Theresa Miller, St. Elizabeth Ann Seton

L. Stephen Schultheis, 79, St. Vincent de Paul

Suzanne Wolf, 80, St. Vincent de Paul

Mishawaka

Barbara Zwickl, 81, St. Bavo

New Haven

Adam R. McCarthy, 27, St. John the Baptist

Mary J. York, 81, St. John the Baptist

South Bend

Leona Albano, 91, Holy Cross

Robert Drajer, 83, Holy Cross

Joan Kaczynski, 92, St. Casimir

Claudette Leszczynski, 88, Holy Family

Bernard C. Nowicki, 82, Christ the King

Richard Rozmarynowski, 77, Holy Family

Sharon Sandow, 73, Holy Cross

Teresse Schmanski, 95, Holy Cross

Deaths elsewhere

Sister Joan Marie Shillinger, CSSF, 81, Presentation of the Blessed Virgin Mary Chapel. Sister served at Holy Family School, South Bend

* * *