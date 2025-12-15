December 15, 2025 // Obituaries
Rest in Peace: December 14, 2025
Fort Wayne
Elisa Jordan, 85, St. Joseph
Joanne Miller, 81, St. Mary Mother of God
Daniel Holly, 80, St. Peter
Judy Bengel, 88, St. Vincent
Thomas Kronstain, 76, St. Vincent
Robert Pequignot, 72, St. Vincent
Norma Troutner-Troyes, 83, St. Vincent
Mishawaka
James Barnes, 58, Queen of Peace
Catherine DeVreese, 67, Queen of Peace
Denise Patterson, 62, Queen of Peace
Rosemary Stetson, 98, St. Joseph
Diane Tjaden, 71,St. Joseph
Mary Ann Weber, 97, St. Monica
South Bend
Efrain Diaz, 73, St. Adalbert
Wabash
Berry Lee, 74, St. Bernard
The best news. Delivered to your inbox.
Subscribe to our mailing list today.