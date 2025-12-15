Todays Catholic
December 15, 2025 // Obituaries

Rest in Peace: December 14, 2025

Todays Catholic

Fort Wayne

Elisa Jordan, 85, St. Joseph

Joanne Miller, 81, St. Mary Mother of God

Daniel Holly, 80, St. Peter

Judy Bengel, 88, St. Vincent

Thomas Kronstain, 76, St. Vincent

Robert Pequignot, 72, St. Vincent

Norma Troutner-Troyes, 83, St. Vincent

Mishawaka

James Barnes, 58, Queen of Peace

Catherine DeVreese, 67, Queen of Peace

Denise Patterson, 62, Queen of Peace

Rosemary Stetson, 98, St. Joseph

Diane Tjaden, 71,St. Joseph

Mary Ann Weber, 97, St. Monica

South Bend

Efrain Diaz, 73, St. Adalbert

Wabash

Berry Lee, 74, St. Bernard

* * *

