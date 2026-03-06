Todays Catholic
Bishop

Confirmation Schedule for Spring of 2026

Todays Catholic

Our Lady of Good Hope Church, Fort Wayne
Saturday, March 14, 10 a.m.

  • Our Lady of Good Hope Parish, Fort Wayne
  • Cathedral of the Immaculate Conception Parish, Fort Wayne
  • St. Mary Mother of God Parish, Fort Wayne
  • St. Peter Parish, Fort Wayne

St. Dominic Church, Bremen
Sunday, March 15, 9:30 a.m.

  • St. Dominic Parish, Bremen

Holy Family Church, South Bend
Saturday, March 21, 10 a.m.

  • Holy Family Parish, South Bend
  • Sacred Heart Parish, Notre Dame
  • St. John the Baptist Parish, South Bend
  • St. Augustine Parish, South Bend

Our Lady of Hungary Church, South Bend
Sunday, March 22, 6 p.m.

  • Our Lady of Hungary Parish, South Bend

St. Joseph Church, Fort Wayne
Saturday, March 28, 10 a.m.

  • St. Joseph Parish, Fort Wayne

St. Henry Church, Fort Wayne
Sunday, April 5, 11 a.m.

  • St. Henry Parish, Fort Wayne

Immaculate Conception Church, Auburn
Wednesday, April 8, 7 p.m.

  • Immaculate Conception Parish, Auburn
  • St. Joseph Parish, Garrett
  • St. Mary of the Assumption Parish, Avilla
  • St. Gaspar del Bufalo Parish, Rome City

St. John the Baptist Church, New Haven
Friday, April 10, 6:30 p.m.

  • St. John the Baptist Parish, New Haven
  • St. Louis Besancon Parish, New Haven

St. Vincent de Paul Church, Fort Wayne
Saturday, April 11, 10 a.m.

  • St. Vincent de Paul Parish, Fort Wayne

St. Elizabeth Ann Seton Church, Fort Wayne
Sunday, April 12, 2 p.m.

  • St. Elizabeth Ann Seton Parish, Fort Wayne

St. Joseph-Hessen Cassel Church, Fort Wayne
Thursday, April 16, 7 p.m.

  • St. Joseph-Hessen Cassel Parish, Fort Wayne
  • St. Rose of Lima Parish, Monroeville

Most Precious Blood Church, Fort Wayne
Friday, April 17, 7 p.m.

  • Most Precious Blood Parish, Fort Wayne
  • Queen of Angels Parish, Fort Wayne

St. Mary of the Assumption Church, Decatur
Sunday, April 19, 2 p.m.

  • St. Mary of the Assumption Parish, Decatur
  • St. Joseph Parish, Bluffton

Culver Academies Memorial Chapel, Culver
Friday, April 24, 7 p.m.

  • St. Mary’s of the Lake Parish, Culver

St. Michael Church, Plymouth
Saturday, April 25, 10 a.m.

  • St. Michael Parish, Plymouth
  • St. Patrick Parish, Walkerton

Basilica of the Sacred Heart, Notre Dame
Sunday, April 26, 12 p.m.

  • Notre Dame students

Holy Spirit Chapel, Saint Mary’s College, Notre Dame
Sunday, April 26, 7 p.m.

  • St. Mary’s students

St. Paul of the Cross Church, Columbia City
Tuesday, April 28, 7 p.m.

  • St. Paul of the Cross Parish, Columbia City
  • St. John Bosco Parish, Churubusco
  • Immaculate Conception Parish, Ege

St. Therese Church, Fort Wayne
Thursday, April 30, 7 p.m.

  • St. John the Baptist Parish, Fort Wayne
  • St. Therese Parish, Fort Wayne

St. Patrick Church, Ligonier
Saturday, May 2, 6:30 p.m.

  • St. Patrick Parish, Ligonier

St. Pius X Church, Granger
Sunday, May 3, 2 p.m.

  • St. Pius X Parish, Granger

St. Vincent de Paul Church, Elkhart
Friday, May 8, 7 p.m. and Saturday, May 9, 10 a.m.

  • St. Vincent de Paul Parish, Elkhart

St. Thomas the Apostle Church, Elkhart
Sunday, May 10, 10:30 a.m.

  • St. Thomas the Apostle Parish, Elkhart

Queen of Peace Church, Mishawaka
Thursday, May 14, 7 p.m.

  • Queen of Peace Parish, Mishawaka
  • St. Thérèse, Little Flower Parish, South Bend

St. Adalbert Church, South Bend
Sunday, May 17, 5 p.m.

  • SS. Casimir and Adalbert Parish, South Bend

Our Lady of Guadalupe Church, Warsaw
Friday, May 22, 7 p.m.

  • Our Lady of Guadalupe Parish, Warsaw
  • Peter and Paul Church, Huntington – Saturday, May 23, 10 a.m.
  • SS. Peter and Paul Parish, Huntington
  • St. Mary Parish, Huntington
  • St. Joseph Parish, Roanoke
  • St. Catherine of Alexandria Parish, Nix Settlement
  • St. Bernard Parish, Wabash
  • St. Robert Bellarmine Parish, North Manchester

Cathedral of the Immaculate Conception, Fort Wayne
Sunday, May 24, 11:30 a.m.

  • Adult Confirmations

St. Matthew Cathedral, South Bend
Sunday, May 31, 11 a.m.

  • Adult Confirmations

St. Patrick Church, Fort Wayne
Saturday, June 6, 6 p.m.

  • St. Patrick Parish, Fort Wayne

St. Anthony of Padua Church, Angola
Friday, June 19, 7 p.m.

  • St. Anthony of Padua Parish, Angola
  • St. Joseph Parish, LaGrange
