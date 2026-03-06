March 6, 2026 // Bishop
Confirmation Schedule for Spring of 2026
Our Lady of Good Hope Church, Fort Wayne
Saturday, March 14, 10 a.m.
- Our Lady of Good Hope Parish, Fort Wayne
- Cathedral of the Immaculate Conception Parish, Fort Wayne
- St. Mary Mother of God Parish, Fort Wayne
- St. Peter Parish, Fort Wayne
St. Dominic Church, Bremen
Sunday, March 15, 9:30 a.m.
- St. Dominic Parish, Bremen
Holy Family Church, South Bend
Saturday, March 21, 10 a.m.
- Holy Family Parish, South Bend
- Sacred Heart Parish, Notre Dame
- St. John the Baptist Parish, South Bend
- St. Augustine Parish, South Bend
Our Lady of Hungary Church, South Bend
Sunday, March 22, 6 p.m.
- Our Lady of Hungary Parish, South Bend
St. Joseph Church, Fort Wayne
Saturday, March 28, 10 a.m.
- St. Joseph Parish, Fort Wayne
St. Henry Church, Fort Wayne
Sunday, April 5, 11 a.m.
- St. Henry Parish, Fort Wayne
Immaculate Conception Church, Auburn
Wednesday, April 8, 7 p.m.
- Immaculate Conception Parish, Auburn
- St. Joseph Parish, Garrett
- St. Mary of the Assumption Parish, Avilla
- St. Gaspar del Bufalo Parish, Rome City
St. John the Baptist Church, New Haven
Friday, April 10, 6:30 p.m.
- St. John the Baptist Parish, New Haven
- St. Louis Besancon Parish, New Haven
St. Vincent de Paul Church, Fort Wayne
Saturday, April 11, 10 a.m.
- St. Vincent de Paul Parish, Fort Wayne
St. Elizabeth Ann Seton Church, Fort Wayne
Sunday, April 12, 2 p.m.
- St. Elizabeth Ann Seton Parish, Fort Wayne
St. Joseph-Hessen Cassel Church, Fort Wayne
Thursday, April 16, 7 p.m.
- St. Joseph-Hessen Cassel Parish, Fort Wayne
- St. Rose of Lima Parish, Monroeville
Most Precious Blood Church, Fort Wayne
Friday, April 17, 7 p.m.
- Most Precious Blood Parish, Fort Wayne
- Queen of Angels Parish, Fort Wayne
St. Mary of the Assumption Church, Decatur
Sunday, April 19, 2 p.m.
- St. Mary of the Assumption Parish, Decatur
- St. Joseph Parish, Bluffton
Culver Academies Memorial Chapel, Culver
Friday, April 24, 7 p.m.
- St. Mary’s of the Lake Parish, Culver
St. Michael Church, Plymouth
Saturday, April 25, 10 a.m.
- St. Michael Parish, Plymouth
- St. Patrick Parish, Walkerton
Basilica of the Sacred Heart, Notre Dame
Sunday, April 26, 12 p.m.
- Notre Dame students
Holy Spirit Chapel, Saint Mary’s College, Notre Dame
Sunday, April 26, 7 p.m.
- St. Mary’s students
St. Paul of the Cross Church, Columbia City
Tuesday, April 28, 7 p.m.
- St. Paul of the Cross Parish, Columbia City
- St. John Bosco Parish, Churubusco
- Immaculate Conception Parish, Ege
St. Therese Church, Fort Wayne
Thursday, April 30, 7 p.m.
- St. John the Baptist Parish, Fort Wayne
- St. Therese Parish, Fort Wayne
St. Patrick Church, Ligonier
Saturday, May 2, 6:30 p.m.
- St. Patrick Parish, Ligonier
St. Pius X Church, Granger
Sunday, May 3, 2 p.m.
- St. Pius X Parish, Granger
St. Vincent de Paul Church, Elkhart
Friday, May 8, 7 p.m. and Saturday, May 9, 10 a.m.
- St. Vincent de Paul Parish, Elkhart
St. Thomas the Apostle Church, Elkhart
Sunday, May 10, 10:30 a.m.
- St. Thomas the Apostle Parish, Elkhart
Queen of Peace Church, Mishawaka
Thursday, May 14, 7 p.m.
- Queen of Peace Parish, Mishawaka
- St. Thérèse, Little Flower Parish, South Bend
St. Adalbert Church, South Bend
Sunday, May 17, 5 p.m.
- SS. Casimir and Adalbert Parish, South Bend
Our Lady of Guadalupe Church, Warsaw
Friday, May 22, 7 p.m.
- Our Lady of Guadalupe Parish, Warsaw
- Peter and Paul Church, Huntington – Saturday, May 23, 10 a.m.
- SS. Peter and Paul Parish, Huntington
- St. Mary Parish, Huntington
- St. Joseph Parish, Roanoke
- St. Catherine of Alexandria Parish, Nix Settlement
- St. Bernard Parish, Wabash
- St. Robert Bellarmine Parish, North Manchester
Cathedral of the Immaculate Conception, Fort Wayne
Sunday, May 24, 11:30 a.m.
- Adult Confirmations
St. Matthew Cathedral, South Bend
Sunday, May 31, 11 a.m.
- Adult Confirmations
St. Patrick Church, Fort Wayne
Saturday, June 6, 6 p.m.
- St. Patrick Parish, Fort Wayne
St. Anthony of Padua Church, Angola
Friday, June 19, 7 p.m.
- St. Anthony of Padua Parish, Angola
- St. Joseph Parish, LaGrange
