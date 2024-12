Rest in Peace: December 15, 2024 Todays Catholic

Fort Wayne

Mark Anthony Oberley, 69; St. Elizabeth Ann Seton

Phillip Black, 56, St. Vincent de Paul

Roberta Brazelton, 83, St. Vincent de Paul

Leonard Koeller, 93, St. Vincent de Paul

Michael Lowery, 58, St. Vincent de Paul

Mishawaka

Elizabeth Chamberlin, 90, St. Joseph

Linda Dotson, 77, St. Joseph

Lawrence Hostetler, 82, St. Joseph

New Haven

Joan Rorick, 79, St. Louis Besancon

Notre Dame

Sister M. Luella, CSC, 102, Church of Our Lady of Loretto

South Bend

Lidia Hernandez, 89, St. Casimir

Warsaw

Betty Gaton Tiu Meyers, 61, Sacred Heart

Manuel Tlahuetl, 24, Sacred Heart

